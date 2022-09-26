В Калужской области клещи укусили 67 человек за неделю

За неделю, с 19 по 25 сентября, в Калужской области 67 человек обратились к врачам по поводу укусов клещами. Об этом в понедельник сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди пострадавших было 10 детей.

По данным лабораторных исследований, боррелиоз выявлен в 16,8% образцах клещей в Калужской области.

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