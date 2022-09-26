В Калужской области начали отменять массовые мероприятия

В воскресенье, 25 сентября, в центральном парке культуры и отдыха в Калуге отменили закрытие танцевального сезона. Как сообщили в городской управе, это связано с погодными условиями.

В то же время в пресс-службе городской администрации пояснили, что развлечений будет меньше и из-за ситуации в мире.

- Часть массовых развлекательных мероприятий и в городе, и по области отменены и уже давно, - говорится в заявлении чиновников.

Ранее в Калуге, напомним, отменили карнавал на День города.

В расписаниях театров и концертных залов Калуги никаких изменений в связи с объявленной частичной мобилизацией пока нет.

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