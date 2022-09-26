В школах Калужской области пять классов закрыли на карантин из-за ОРВИ

В Калужской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ. ЗА минувшую неделю рост составил 10,9%. Из-за этого пришлось остановить занятия в некоторых школьных классах, сообщили в понедельник, 26 сентября, в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на карантин отправили пять классов в трех школах. Названия учебных заведений не называются.

В целом по области заболеваемость среди школьников за неделю выросла на 17,6%.

В Калуге пороговые значения заболеваемости ОРВИ у школьников превышены на 137,6%.

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