В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 10,9%

За неделю, с 19 по 25 сентября, в Калужской области 11 529 человек обратились к врачам с заболеванием ОРВИ. Это на 10,9% больше, чем за предыдущий семидневный период, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пороговые значения заболеваемости превышены на 110,6%.

Рост количества заболевших отмечается у детей раннего возраста и дошкольников - на 5,2% и 13,8% соответственно, у школьников – на 17,6%, у взрослых - на 8,8%.

В больницу с ОРВИ попали 50 человек.

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