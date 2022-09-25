Самой возрастной невестой в Калужской области в августе стала 84-летняя бабушка

В органах ЗАГС Калужской области подвели итоги за прошлый месяц. Как сообщили в ведомстве в воскресенье, 25 сентября, в августе 2022 года на территории региона было зарегистрировано 808 актов о заключении брака.

- Средний возраст невесты - 31 год, жениха – 33 года, - уточнили в калужском загсе.

Что примечательно, в прошлом месяце возраст невест варьировался от 15 до 84 лет. Женихи заключали узы брака от 18 и до 85 лет.

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