Потомственный пчеловод из Калужской области получил награду от Минсельхоза России

На днях завершилась международная выставка «Агрорусь». Как сообщили в администрации Бабынинского района, пчеловод в третьем поколении Александр Кузнецов получил золотую медаль, а также гран-при Минсельхоза России за высокое качество своей продукции.

Пасека Кузнецова находится в деревне Дяглевка Бабынинского района, однако сам мед известен уже далеко за пределами региона.

- Пчеловодство – одно из популярных направлений в нашей области. Калужские пчеловоды в прошлом году произвели 556 тонн мёда. В регионе более 1200 владельцев пасек, в их хозяйствах содержатся более 12 тысяч пчелосемей, - подчеркнули в районной администрации.

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