Губернатор Калужской области потребовал избегать ошибок при проведении частичной мобилизации

Глава Калужской области Владислав Шапша провел совещание региональной призывной комиссии. В субботу, 24 сентября, он сообщил об этом на своих страницах в социальных сетях.

- По Указу Президента Владимира Путина началась частичная мобилизация. Минобороны России четко разъяснило военкоматам, кто ей подлежит, - говорится в сообщении Шапши. - В Калужской область уже вручено более половины повесток. На совещании региональной призывной комиссии поставил четкую задачу: избежать ошибок по призыву мобилизованных, соблюдать законодательство. Стране нужны способные к военному делу защитники. Все должны себе ясно уяснить: мы служим стране, а не работаем на статистику.

По словам губернатора, пункты сбора обеспечат всем необходимым.

- Защитники нашей страны должны быть снабжены всем, что нужно для выполнения их непростого долга, - подчеркнул Владислав Шапша.

Ранее военный комиссар Калужской области Сергей Кузьменков сообщил, что мобилизации подлежит чуть более 2500 человек.

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