Ежегодная встреча Клуба инвесторов Калужской области состоялась в Тарусе

В пятницу, 23 сентября, в Тарусе состоялась деловая встреча регионального Клуба инвесторов. В ней принял участие губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Глава региона рассказал о мерах, повышающих привлекательность развития бизнеса в Калужской области. В их числе – завершение строительства калужской кольцевой автодороги, которая связала три федеральные трассы, расширение газораспределительной инфраструктуры в Малоярославецком и Боровском районах, где промышленность развивается наиболее интенсивно, создание региональной стратегии развития туризма и ряд других.

- Бизнес видит эти усилия и доверяет региону, - отметил Шапша. - Сегодня особенно ценна готовность инвесторов меняться, двигаться вперёд, преодолевать риски. Благодарен инвесторам за поддержку региона.

Руководитель области подчеркнул, что вопреки ожиданиям в регионе не прекратился рост инвестиций. За шесть месяцев он составил 12%. Подписаны 11 новых соглашений на общую сумму 70 миллиардов рублей.

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