Губернатор Калужской области проверил новые туристические объекты в Тарусском районе

В пятницу, 23 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша посетил новые туристические объекты в Тарусском районе.

В деревне Ладыжено, где находится единственный в области конный завод «Серп», обсуждался проект по созданию парка-музея русской тройки и орловских рысаков. Завод занимается селекцией этой породы. Несмотря на спортивную специализацию, выращенные в Тарусском районе лошади неоднократно становились призёрами породных ринг-выставок. Руководство конезавода планирует расширять свою деятельность, осваивая индустрию гостеприимства. Пока новый турпродукт не сформирован, но уже прошли несколько «Шоу на старинных экипажах» на местном ипподроме, на днях города в Мещовске и Боровске, а также на открытии театрального фестиваля в Калуге. Владислав Шапша также смог прокатиться на тройке.

В Тарусе Владислав Шапша посетил сад-дендрарий и дом-музей учёного-агронома Николая Ракицкого, который занимался акклиматизацией растений и собрал уникальную коллекцию. При жизни хозяина усадьбу посещали Марина Цветаева, Василий Поленов, Михаил Булгаков, Константин Паустовский, Борис Пастернак. Потом это место пришло в упадок. В 2020 году началось восстановление почти утраченного наследия советского ученого. Проект был поддержан Президентским фондом культурных инициатив.

Уже сейчас в отреставрированном доме, где удалось сохранить аутентичные предметы быта и декора, проходят различные мероприятия для гостей разного возраста. Особое внимание уделяется образовательным занятиям с детьми. В саду продолжается воссоздание коллекции растений. Вскоре появится уличная выставка Тарусской картинной галереи, экспонаты которой отпечатаны на керамике. В планах – летний кинотеатр, концерты писателей и поэтов.

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