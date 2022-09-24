Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Мобилизация История Калуги Статьи

Губернатор Калужской области проверил новые туристические объекты в Тарусском районе

Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 24.09.2022 08:45 3 591
Губернатор Калужской области проверил новые туристические объекты в Тарусском районе

В пятницу, 23 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша посетил новые туристические объекты в Тарусском районе.

В деревне Ладыжено, где находится единственный в области конный завод «Серп», обсуждался проект по созданию парка-музея русской тройки и орловских рысаков. Завод занимается селекцией этой породы. Несмотря на спортивную специализацию, выращенные в Тарусском районе лошади неоднократно становились призёрами породных ринг-выставок. Руководство конезавода планирует расширять свою деятельность, осваивая индустрию гостеприимства. Пока новый турпродукт не сформирован, но уже прошли несколько «Шоу на старинных экипажах» на местном ипподроме, на днях города в Мещовске и Боровске, а также на открытии театрального фестиваля в Калуге. Владислав Шапша также смог прокатиться на тройке.

В Тарусе Владислав Шапша посетил сад-дендрарий и дом-музей учёного-агронома Николая Ракицкого, который занимался акклиматизацией растений и собрал уникальную коллекцию. При жизни хозяина усадьбу посещали Марина Цветаева, Василий Поленов, Михаил Булгаков, Константин Паустовский, Борис Пастернак. Потом это место пришло в упадок. В 2020 году началось восстановление почти утраченного наследия советского ученого. Проект был поддержан Президентским фондом культурных инициатив.

Уже сейчас в отреставрированном доме, где удалось сохранить аутентичные предметы быта и декора, проходят различные мероприятия для гостей разного возраста. Особое внимание уделяется образовательным занятиям с детьми. В саду продолжается воссоздание коллекции растений. Вскоре появится уличная выставка Тарусской картинной галереи, экспонаты которой отпечатаны на керамике. В планах – летний кинотеатр, концерты писателей и поэтов. 

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 24.09.2022 08:45 3 591
Тэги: область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Аренда строительного оборудования: что нужно знать?
Профессиональное бюро переводов: что нужно знать о сотрудничестве?
Грунтовые анкеры: преимущества, особенности

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru