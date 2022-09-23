Военком Калужской области уточнил, кому лучше не покидать территорию региона

В пятницу, 23 сентября, в Калуге прошла пресс-конференция военного комиссара Калужской области Сергея КУЗЬМЕНКОВА.

В ходе нее он ответил на вопросы о частичной мобилизации.

Предлагаем пояснения военкома в нашем обзоре.

О первых отправках и разъездах

- Сколько точно человек будет призвано из Калужской области. Сколько из них уже получили повестки и отправлены в учебные центры?

- Отправок у нас сегодня еще нет. Общее количество, которое определено заданием на мобилизацию – чуть больше двух с половиной тысяч. Отправки будут производиться, начиная с сегодняшнего вечера. Повестки получили не все. Оповещено порядка тысячи человек. Часть из них получила повестки, часть самостоятельно прибывают.

Если у мужчин есть мобилизационное предписание в военном билете, то при объявлении частичной мобилизации эти люди обязаны прибыть в военные комиссариаты по месту прописки, регистрации и получить то задание, которое ему будет определено.

Все сейчас меняется очень быстро. Сегодня он годен, а завтра - уже нет. Будет учитываться состояние здоровья, семейное положение. Критерии, по которым люди попадают под отсрочку, конечно, используем. Это индивидуальная работа с каждым.

- Конкретный случай. Мне в понедельник лететь в Мурманск. Я не служил, временно не годен. Могу ли я улететь?

- ­Конечно, Мурманск – это же Российская Федерация. Понимаю, вы хотите подвести к комментарию комиссара не покидать пределы [региона – здесь и далее в квадратных скобках прим. ред]. Здесь нужно сразу расставить точки над i. Это делается для особенно для тех, кто имеет мобилизационное предписание.

Второе, все мы, военные комиссариаты, имеем четкую задачу и чувство ответственности перед теми, кто приписан комиссариатом. Если вы соответствуете критериям: возраст, служили в вооруженных силах, особенно имеете опыт в вооружённых действиях, или у вас дефицитная специальность, вы будете рассматриваться в первую очередь, Тогда смысла выезжать за территорию у вас нет. Вы знаете, что будете призваны, смысла уезжать уже нет.

— Сергей Николаевич, в Приказе есть речь и о транспортных средствах. Пятый пункт беспокоит.

— На сегодняшний день достаточно транспорта, который выполнит поставленные задачи. Владельцам автомобилей я могу сказать следующее: если на них есть мобилизационные наряды, они обязаны будут предоставить эту технику. Пока нам достаточно того транспорта, что имеется у нашего субъекта.

О непризывных

- У нас сегодня есть такое понятие – забронированное место. Вот эта бронь является неотъемлемой, эти люди не будут призываться гарантированно. Есть другая категория, которая доведена до руководства Министерства обороны, о том, что призыву не будут подлежать определенные категории граждан.

Первое, которые задействованы в военно-промышленном комплексе, такие как Росатом, Роскосмос. Но это не значит, что повально всю команду [не будут призывать], а тех, кто непосредственно занимается гособоронзаказом. На всех остальных предприятиях, которые являются сопутствующими, будет индивидуальный подход к призывникам. Руководители должны предоставить списки людей, которые действительно имеют определенные специальности, чтобы комиссия их рассмотрела.

— Родственник работает на «Тайфуне», оборонное предприятие, однако людей вызвали в отдел кадров и сказали, чтобы в понедельник пришли с вещами в военкомат. Как так? Ведь бронь?

- [Не призовут] если человек работает инженером, высокоточным механиком, А есть тот, кто занимается, скажем, электрикой. Если он электрик – не остановится предприятие. Но в любом случае, буду рассматривать каждую ситуацию.

О боевом опыте и повестках

— Изначально речь шла о тех людях, которые имеют боевой опыт. Сейчас в ваших ответах мы не услышали, что это тех, кто служил в республиках Северного Кавказа. Что это за боевой опыт, поясните, пожалуйста?

— В спецоперации участвуют люди, которые являются подготовленными ребятами. На сегодняшний день мы анализ проводили, у нас таких порядка 350 человек, которые готовы встать в строй. У остальных учения пройдут. К нам приходят заключить контракт даже те парни, которые не служили в вооруженных силах.

— Вы предполагаете, что будут уклонисты?

— К сожалению, они уже есть. Немного, но есть. Кто-то перестал отвечать на звонки. Есть те, кто работают. В процентах ответить трудно… Сегодня мы не дозвонились, но ставить в процент уклоняющихся сразу не будем. Это жизнь, в семье может случиться что угодно.

— Есть ли заявления, от жителей ЛНР и ДНР, беженцев имеется ввиду?

— Обращаются. Документов у многих нет, но мы должны проверить, что за человек. Если они проходят проверку, то пусть защищают землю, на которой родились и выросли.

— В ряде регионов прошли слухи, что повестку получили люди, которые никогда в армии не служили. Возможно ли у нас такое?

— Знаете, человеческий фактор был, есть и будет. С каждым случаем мы разбираемся персонально. Все подразделения на связи и готовы ответить на любой вопрос. У нас таких случаев не было.

— Если человек полностью подходит по критериям, но ему ничего не пришло. Должен ли он приходить в военкомат ?

— Человек должен обладать чувством ответственности, он гражданин страны. Тогда он должен прийти сам и уточнить, какие действия предпринять. Сейчас задача определить и оформить людей, которые желают [служить].

Цифры в заключение

По словам Сергея Кузьменкова, отправиться на Донбасс на этот момент добровольно вызвались 70 человек, а вручено уже около тысячи повесток.

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