В Калуге стартовал всероссийский конкурс «Безопасное колесо»

В пятницу, 23 сентября, в Калуге губернатор области Владислав Шапша вместе с заместителем начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Николаем Шеюхиным принял участие в открытии всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо».

В здании филармонии собрались 340 юных инспекторов движения из всех областей страны. Они победили в региональных этапах соревнований.

До 29 сентября жюри определит победителей по результатам прохождения шести конкурсов, которые состоятся во Дворце спорта. Дети продемонстрируют свои знания ПДД, умения фигурного управления велосипедом и оказания первой медицинской помощи. «Вместе – за безопасность дорожного движения» – последнее творческое состязание агитбригад, пропагандирующих сверстникам правила безопасного поведения на дороге.

По мнению Владислава Шапши, юные инспекторы могут лучше взрослых объяснить своим сверстникам «простые истины безопасного поведения»:

- К сожалению, не все мы готовы им следовать. Понятные причины: молодость, энергия, задор. Хочется пробежать вперед быстрее, чем это нужно. Но вы прекрасно знаете – одно мгновение, один шаг – и может случиться трагедия. Делайте только правильные шаги в вашей жизни! Любите своих родителей! Любите свою страну! И сделайте этот мир безопаснее!

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