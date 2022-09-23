Пресс-конференция на тему частичной мобилизации пройдет в Калуге 23 сентября
В пятницу, 23 сентября, в 16:00 военный комиссар Калужской области Сергей Кузенков проведет пресс-конференцию на тему частичной мобилизации.
Как только она начнется, мы в режиме онлайн будем публиковать ответы на вопросы.
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