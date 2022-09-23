В Калужской области на 20% выросли продажи овощей

В сентябре по сравнению с августом объемы продаж овощей в Калужской области выросли на 20%. В пятницу, 23 сентября, об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Лидером по продажам стала капуста – на 22,6%.

Также подросли продажи сельди – на 16,8%.

При этом уменьшился объем потребления соли на 22,6%, говядины - на 15%, специй - на 14,1%.

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