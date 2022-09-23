«Яндекс» откроет в Калуге свой крупнейший в России дата-центр

Во второй половине 2023 года в индустриальном центре «Грабцево» на территории Калуги откроется дата-центр «Яндекса». В пятницу, 23 сентября, об этом сообщили в пресс-службе компании.

Калужский дата-центр построят для облачной платформы Yandex Cloud. Он станет крупнейшим для «Яндекса» в России.

В новом дата-центре разместят около 4000 серверных стоек c нагрузкой по 15 кВт на каждую. Площадь центра составит 130 тысяч квадратных метров.

Планируется, что охлаждать серверные стойки круглогодично будет обычный уличный воздух.

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