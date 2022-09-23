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Для выезда из Калужской области военнообязанным нужна справка от военкомата

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.09.2022 14:20 0 2650
Для выезда из Калужской области военнообязанным нужна справка от военкомата

В среду, 21 сентября, подписан Приказ военного комиссариата от 21.09.2022 № 155 «О проведении частичной мобилизации людских и транспортных ресурсов на территории Калужской области».

Пункт 2 которого гласит, что военнообязанным запрещено выезжать за пределы региона.

Мы позвонили военному комиссару Калужской области Сергею КУЗЬМЕНКОВУ с просьбой дать ответ на несколько вопросов по этому пункту.

- Если калужанин негоден или ограниченно годен к военной службе, может ли он покидать территорию?

- Человек должен обратиться в военкомат, там проверят его документы, решат, действительно ли он подходит под эти критерии. Если да, тогда военкомат выдаст необходимую справку, которая позволит покидать пределы региона.

- А если человек военнообязанный, но не служил, и по работе должен постоянно ездить в командировки в соседние регионы?

- Если он не проходил военную службу, то сейчас, в данный момент, таких задействовать не будут, они могут перемещаться. А если служил и едет в рабочие командировки, то перемещаться может по такому же принципу: через посещение военкомата и получение справки.

- У нас многие работают  в Москве, а живут в Калуге или Обнинске, на выезд таких людей запрет распространяется?

- Он должен поставить военкомат в известность: я, такой-то, работаю там-то, вот, готов предоставить свой контактный телефон.

На местах этот запрет, конечно, будет контролироваться. Можете не сомневаться, - подытожил военный комиссар.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.09.2022 14:20 0 2650
Тэги: мобилизация армия сергей кузьменков
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