В Калужской области 339 человек заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 339 новых случаев коронавируса, сообщили в пятницу, 23 сентября, в федеральном оперативном штабе. Это самый высокий показатель за последние три недели.

В больницу с ковидом попал еще 17 человек. Выздоровели 243 пациента.

Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

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