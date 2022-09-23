В Калужской области всем жителям, пребывающим в запасе, запретили покидать регион

В пятницу, 23 сентября, в сети опубликован приказ военного комиссариата Калужской области № 155 «О проведении частичной мобилизации людских и транспортных ресурсов на территории Калужской области». Подлинность этого документа нам подтвердили в пресс-службе правительства региона.

В этом документе, в частности, говорится, что гражданам, пребывающим в запасе и состоящим на воинском учете, теперь выезжать с места жительства можно только с разрешения военных комиссариатов.

На данный момент в военном комиссариате не разъяснили, можно ли, например, ездить на работу в соседний регион или отправляться на отдых, если тебе не присылали повестку. Также нет данных о том, грозит ли какая-либо ответственность за нарушение данного пункта приказа. Мы опубликуем ответы комиссариата после того, как они поступят.

UPD. Для выезда из Калужской области военнообязанным нужна справка от военкомата.

Приказ №155 от 21.09.2022.

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