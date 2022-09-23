В Калужской области под мобилизацию попадут 2500 человек

В Калужской области в рамках частичной мобилизации в армию планируется призвать около 2500 человек. Об этом утром в пятницу, 23 сентября, в эфире телеканала «Ника ТВ» заявил военный комиссар Калужской области Сергей Кузьменков.

По его словам, в первую очередь повестки получат те, кто имеет боевой опыт или проходил срочную службу в последние пять лет.

Ранее разъяснения по мобилизации публиковало министерство обороны России.

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