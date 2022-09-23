Калужская область отметит День машиностроителя

Ежегодно в последнее воскресенье сентября работники машиностроительной отрасли в России отмечают свой профессиональный праздник.

Из истории

Ещё в Советском Сою­зе особым почётом пользовались и были всенародно любимы профессиональные праздники, которые подчёркивали значимость работы тружеников предприятий, добавляли почёта рабочим профессиям.

В августе 1966 года был издан указ об установлении нового праздника — ​Дня машиностроителя. А позже, в 1980 году, эту дату закрепили в перечне наиболее важных торжеств страны. Он стал профессиональным праздником. Наиболее масштабно этот день празднуют в тех городах, где машинострои­тельная отрасль является градообразующей.

Машиностроение — ​потенциал края

Машиностроение — ​главное звено в производстве, строи­тельстве, в грузоперевозках и просто в повседневной жизни. Для калужан этот праздник имеет большое значение. В Калужской области производят двигатели, генераторы, турбины, различное оборудование.

Предприятия машиностроения — ​это основной потенциал нашего края, который стал местом притяжения для многих видов машиностроительной отрасли и годами уверенно лидирует по показателям производства. Поэтому калужане с гордостью и полноправно отмечают свой профессиональный праздник.

Если в СССР люди выходили на торжественные митинги, СМИ увлечённо рассказывали об очередных подвигах машиностроителей, то сейчас праздничные мероприятия проходят скромнее, среди коллектива, на территории самого производства.

Руководство организует поздравление для заводчан, лучших работников награждают грамотами, дипломами, выделяют денежные премии. Особенно любимы машиностроителями конкурсы профессионального мастерства.

Вековые предприятия и энергичные производства

Машиностроительная отрасль промышленности у нас представлена богато. Есть как основательные предприя­тия с более чем полувековой и даже вековой историей, так и молодые, но очень мощные, энергичные и перспективные производства. И каждое из них вносит весомый вклад в развитие региона.

Одни обеспечивают непрерывность грузоперевозок, ­гарантируя исправность железнодорожных путей, другие создают мощные двигатели, предназначенные для особых условий работы. Кто-то обеспечивает непрерывную работу газо-и нефтекомплексов, кто-то создаёт машины, предназначенные для обеспечения бесперебойной работы сельскохозяйственного сектора.

Другие создают особенно актуальное сейчас лабораторное оборудование.

Особая гордость Калужского края ещё и в том, что виды машиностроительного производства на нашей земле разнообразны и закрывают множество потребностей как внутреннего рынка страны, так и внешнего потребителя.

В канун профессио­нального праздника работников машиностроительной отрасли направляем всем причастным слова благодарности за упорный труд на благо регио­на. Желаем, чтобы работа в руках спорилась, качество продукции по-прежнему было на высоте. Пусть в ваших коллективах царит поддержка и единодушие, а в домах всегда греет своим теплом огонёк семейного очага.

С праздником!

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