Калугапутьмаш: воплощаем идеи в дела с 1874 года

25 сентября машиностроители России отмечают свой профессиональный праздник. И калужане празднуют наравне со всеми, ведь в нашем регионе вот уже второе столетие успешно действует одно из самых крупных предприятий, во многом являющееся градообразующим — ​Калужский завод путевых машин и гидроприводов.

Калугапутьмаш — ​ведущее машиностроительное предприятие страны по производству путевой железнодорожной техники для ремонта, строительства и эксплуатации железных дорог. Предприятие было создано в 1874 году на производственной базе Главных Калужских железнодорожных мастерских. В марте 2014 года завод вошёл в холдинг «Синара-­Транспортные Машины», отмечающий в этом году своё 15-летие. В настоящий момент он является единственным в России, где выпускают целый ряд жизненно значимых для путевой промышленности товаров: самоходные рельсосварочные машины, укладочные краны, распределители балласта, гидропередачи для путевых машин и маневренных тепловозов.

Основными потребителями АО «Калугапутьмаш» являются РЖД, промышленные предприятия РФ, нефтегазодобывающие компании, а также инфраструктурные компании, осуществляющие строительство и ремонт железнодорожных путей. Ежегодный объём производства у завода составляет более 120 путевых машин.

По словам генерального директора завода «Калугапутьмаш» Валерия Савченкова, развитие машиностроения является одной из движущих сил прогресса. Важно помнить, что и в век торжества электроники остаётся значимым человеческий фактор, и во избежание ошибок на производстве большое внимание уделяется комфортным и безопасным условиям труда. Остаётся высокой и значимость самой техники, которая, хотя и управляется с помощью электроники, но именно машины выполняют все самые важные и тяжёлые функции.

Машиностроение будет развиваться и в дальнейшем, более того, в нынешней ситуации необходимо увеличить темпы производства, ведь то, что раньше можно было купить за рубежом, сейчас придётся делать самим.

Большое внимание на заводе уделяется кадровому вопросу, здесь всегда рады ответственным людям, высоким профессионалам своего дела. Как отмечает ­Валерий Савченков, предпочтение отдаётся тем специалистам, которые и сами готовы развиваться, повышать свои компетенции. На предприятии действует ряд социальных программ, в частности, есть практика «взращивать» кадры ещё со школы, ​этому способствует профподготовка, которая внедрена сейчас во многие учебные заведения страны. Для молодёжи на заводе создаются все условия, речь идёт не только о безопасном и комфортном труде, но также о мерах социальной поддержки и всестороннего развития молодёжи: работают клубы по интересам, спортивные секции. ­При этом большое внимание уделяется межпоколенческому общению, патрио­тическому воспитанию, передаче опыта работы.

В настоящее время на заводе «Калугапутьмаш» трудится более 1500 человек. Сотрудники понимают, что они являются частью большой команды, ­ведь ­предприятие входит в состав крупного ­холдинга — ​«Синара — ​Транспортные машины», девиз которого «Умные люди. Умные машины. Умные города». Хочется добавить, что, конечно, за всем этим стоят люди, которые умеют соединить преемственность поколений, взять лучшее от тех, кто стоял у ­истоков и передать новой талантливой молодёжи. На предприя­тии немало настоящих ветеранов машиностроительной отрасли, есть и свои трудовые династии.

Например, шлифовщик Сергей Калашников трудится на заводе «Калугапутьмаш» с 1991 года, говорит, пришёл сюда сразу после армии, коллективом очень доволен:

— У меня тут вся семья раньше работала: ​папа, мама, дедушка, тётя, дядя, сестра двоюродная. Теперь я и сам тружусь здесь много лет. Предприятие стабильное, надёжное, работать интересно, к тому же проходят спортивные мероприятия, что меня также привлекает.

То, что предприятие стабильно работает вот уже второе столетие и стойко проходит все экономические кризисы, способствует привлечению работников из других регионов. Многие, зная о достижениях завода, приезжают сюда издалека, например, Александр Апельганс — ​слесарь по сборке металло­конструкций. Он переехал в Калугу шесть лет назад из Омска вместе со своей семьёй. Александр, в частности, задействован на производстве каркасов рам:

— На нашем заводе достойный уровень заработной платы, что привлекает сюда профессионалов. У нас дружный и сплочённый коллектив. Многие, как и я, приехали из других областей.

Мария Сапрыкина пришла на завод чуть больше года назад, сейчас она ведущий инженер-­технолог, своё личное развитие девушка связывает с этим заводом:

— Я часто бываю в цехе, мне интересны все этапы процесса, они лучше позволяют понять общую картину производства. Сейчас вот собираем снегоуборочный поезд, абсолютно новый вид техники! Как молодому специалисту, мне важно, что здесь предусмотрены различные виды ­обучения, повышения квалификации. К тому же есть возможность перенимать опыт у коллег из других предприятий холдинга «Синара — ​Транспортные Машины». И наличие масштабных проектов — ​большой бонус лично для меня, это то, что особенно ценно.

Интересный факт: к смелым масштабным проектам завод «Калугапутьмаш» подключался уже столетие назад, ­его история неразрывно связана с покорением космоса, не зря же он ­расположен в городе —колыбели космонавтики. В 1929 году предприятие называлось Калужским паровозовагоноремонтным и автодрезинострои­тельным заводом, его рабочие были хорошо знакомы с идеями К. Э. Циолковского и ­помогали учёному ­материалами, а также ­делали отдельные узлы для его моделей. Выходит, завод «Калугапутьмаш» внёс свой вклад в развитие ­науки и технологии космических полётов.

С профессиональным праздником — ​Днём машиностроителя ­­​сотрудников предприятия ­поздравляет генеральный директор завода «Калугапутьмаш» ­Валерий Савченков:

— Дорогие коллеги, сердечно поздравляю вас с нашим профессиональным праздником! ­Машиностроение было и остаётся важной ­отраслью отечественной экономики. У нашего завода за плечами немало достижений, мы стойко выживали в ­самые ­непростые времена, справлялись с экономическими кризисами. ­­Сейчас жизнь подбрасывает нам новые испытания, но ­совместными усилия­ми мы преодолеем их и ­добьемся новых внушительных результатов! Благодарю вас за самоотверженный и честный труд, желаю всех благ ­вам и вашим семьям!

АО «Калугапутьмаш»

Г. Калуга, ул. Ленина, 23

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