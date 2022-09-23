Минобороны разъяснило, кому пришлют повестки в рамках частичной мобилизации

Вечером 22 сентября министерство обороны России в своем официальном телеграм-канале опубликовало некоторые разъяснения по частичной мобилизации, объявленной президентом Владимиром Путиным днем ранее.

Там заявили, что призываться будут те, кто требуется сейчас: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. При этом нет очередности призыва из запаса, но в приоритете будут те, кто подходит по военно-учетной специальности.

Наличие боевого опыта будет одним из основных факторов, но не обязательным.

По закону подлежат призыву рядовые и сержанты в возрасте до 35 лет, младшие офицеры в возрасте до 50 лет, старшие офицеры – в возрасте до 55 лет.

Также в Минобороны заверили, что потребность в женщинах-медиках минимальная.

Каждому региону поручено призвать запасников в зависимости о того, сколько человек состоит на воинском учете.

Живущих постоянно за пределами России граждан призывать не будут. Те, кто уехал на время и продолжает состоять на воинском учете, могут получить повестки.

Ранее военный комиссар Калужской области заявлял, что повестки будут вручать по месту жительства и по месту работы.

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