Из Калужской области выслали 16 нелегальных мигрантов

Из Калужской области на родину выслали 16 граждан Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. В пятницу, 23 сентября, об этом сообщили в региональном управлении ФССП.

Иностранцы провинились тем, что жили или работали в России нелегально.

Нарушителям запретили въезжать в нашу страну в течение пяти лет.

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