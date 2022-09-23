Из Калужской области выслали 16 нелегальных мигрантов
Из Калужской области на родину выслали 16 граждан Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. В пятницу, 23 сентября, об этом сообщили в региональном управлении ФССП.
Иностранцы провинились тем, что жили или работали в России нелегально.
Нарушителям запретили въезжать в нашу страну в течение пяти лет.
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