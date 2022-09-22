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Владислав Шапша встретился с руководителями оборонных предприятий

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 22.09.2022 15:45 0 1513
Владислав Шапша встретился с руководителями оборонных предприятий

В четверг, 22 сентября, в Калуге глава региона Владислав Шапша провел рабочую встречу с руководителями промышленных предприятий, сообщает пресс-служба правительства.

Предваряя разговор, глава региона поздравил оружейников с профессиональным праздником, который отмечается в России 19 сентября. Владислав Шапша предложил обсудить дополнительные меры, которые помогут выполнить государственный оборонный заказ, над выполнением которого трудятся более 20 калужских предприятий. Помимо военной на них выпускается и высокотехнологичная гражданская продукция.

В ходе совещания отмечалось, что сейчас калужские промышленные предприятия работают интенсивно, перейдя на двух- и трехсменный режим работы. Трудовые коллективы наращивают производственные мощности, совершенствуют продукцию, оперативно решая задачи поставок комплектующих и совершенствования технологий производства. В числе основных задач – сохранение опытных сотрудников предприятий и пополнение трудовых коллективов.

Владислав Шапша заверил, что по всем озвученным в ходе встречи предложениям будут приняты необходимые решения. В частности, он обещал организовать ускоренную подготовку кадров по востребованным специальностям. 

- Обеспечить обороноспособность страны – важнейшая задача, – подчеркнул губернатор.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 22.09.2022 15:45 0 1513
Тэги: область
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