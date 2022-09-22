В Калужской области под угрозой увольнения оказались 7856 человек

В четверг, 22 сентября, правительство Калужской области опубликовало новую статистику о занятости населения. Под угрозой увольнения остаются 7856 человек.

Большая часть из них (7437) – в Калуге. В Людиновском районе таких 187, в Обнинске - 124 человека.

По оперативным данным, численность безработных в Калужской области на 6 сентября составляла 2609 человек. Годом ранее было 3081.

При этом областная база вакансий насчитывала на 31 августа 13 721 рабочее место.

Наибольшую потребность работодатели испытывают в водителях, швеях, медицинских сестрах, слесарях, овощеводах, поварах, трактористах-машинистах, электромонтерах, врачах, инженерах, учителях и полицейских.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.