В Калужской области под угрозой увольнения оказались 7856 человек
В четверг, 22 сентября, правительство Калужской области опубликовало новую статистику о занятости населения. Под угрозой увольнения остаются 7856 человек.
Большая часть из них (7437) – в Калуге. В Людиновском районе таких 187, в Обнинске - 124 человека.
По оперативным данным, численность безработных в Калужской области на 6 сентября составляла 2609 человек. Годом ранее было 3081.
При этом областная база вакансий насчитывала на 31 августа 13 721 рабочее место.
Наибольшую потребность работодатели испытывают в водителях, швеях, медицинских сестрах, слесарях, овощеводах, поварах, трактористах-машинистах, электромонтерах, врачах, инженерах, учителях и полицейских.
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