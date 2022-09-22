VPN открывает мошенникам дорогу к личным данным и кошелькам россиян

Несколько дней назад неизвестный хакер взломал серверы международного сервиса такси Uber и украл конфиденциальные данные компании. В качестве «отмычки» он использовал один из VPN-сервисов, которые сегодня установлены на смартфонах многих россиян. Эксперты предупреждают, что пользователи анонимайзеров практически беззащитны перед мошенниками, которые могут похитить не только личные данные, но и деньги.

Как ни странно, пользователи VPN-сервисов добровольно доверяют им весь свой трафик, включая логины, пароли, личную переписку и фото. Владельцы анонимайзеров получают полный и неконтролируемый доступ ко всей «подноготной» своих клиентов.

— Все VPN-компании, причем неважно, платный или бесплатный сервис они предоставляют, — это большая серая зона, — говорит главный разработчик сайта Kremlin.ru, генеральный директор студии lab.AG Артем Геллер. — Через них проходят наши данные, а как они с ними поступают — это уже их ответственность, нравственные принципы и так далее. Но точно одно: это бизнес. А любой бизнес требует денег. Как их заработать? Например, слить базы данных. Так что у пользователей нет никаких гарантий в принципе.

Если взломы и утечки цифровых гигантов становятся сенсациями, то проблемы простых пользователей нередко остаются неизвестными. Многим людям это придает ложную уверенность в безопасности VPN-сервисов. Приведем два примера того, как люди потеряли деньги, понадеявшись на безопасность анонимайзеров.

Одна из пострадавших установила себе VPN для доступа к иностранным брендовым магазинам. Но в скачанный анонимайзер была встроена программа-шпион. Она подменила верный адрес магазина на сайт-двойник, в итоге оплата за выбранные товары ушла мошенникам.

«Сколько денег я потеряла, говорить не буду, муж убьет! Но, девочки, сами знаете, насколько меня «обули». Никогда и нигде до этого я такие длинные посты не писала, но здесь думаю — молчать нельзя, потому что знаю, многие из вас по всяким брендам скучают, да, замены пока нет, но и ВПН не выход. Даже не вздумайте!» — поделилась девушка в соцсетях.

Другая история произошла с молодым человеком. Ему позвонил мошенник и представился соседом по даче. Он уговорил доверчивого абонента перевести деньги за вызов частного реанимобиля — якобы маме жертвы, больной диабетом, срочно потребовалась медицинская помощь. Позже выяснилось, что здоровью женщины ничего не угрожало. Но ни денег, ни мошенника найти уже не удалось.

«Я почти на 100 % уверен, что мошенники нашли данные обо мне и придумали всю эту историю благодаря ВПН. Где-то я читал, что, устанавливая такое приложение, мы как будто сами все приносим этим аферистам на блюдечке с голубой каемочкой», — рассказал о своем опыте незадачливый пользователь VPN.

В ситуации, когда владельцы анонимайзеров расположены вне российской юрисдикции, а новые VPN-сервисы появляются едва ли не ежемесячно, защитить свои личные данные пользователям практически невозможно. Самый надежный способ сохранить важные для вас данные — это вообще не использовать VPN, советует Артем Геллер.

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