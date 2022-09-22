Глава района Калужской области предложил уже сейчас рисовать новые границы на сувенирных картах Росcии

В четверг, 22 сентября, глава Тарусского района Михаил ГОЛУБЕВ предложил на сувенирных картах России, выпускаемых в его районе, уже сейчас добавить новые участки, расширив границы страны.

— Заглянул на малое предприятие нашего района, где уже было налажено производство сувенирной продукции из дерева, в том числе карт из клееного бруса, – рассказал нашей редакции глава Тарусского района Михаил Леонидович Голубев. – Там как раз шел процесс изготовления очередной карты России. И вот, учитывая последние события, я дал свои рекомендации: «Товарищи, нужно быть готовыми к изменениям, нарезать дополнительные детали». Нужно учитывать предстоящие изменения и, если население других регионов поддержит, то по следам свежих событий оперативно дополнять карту деталями.

Напомним, уже завтра 23 сентября, в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях стартуют референдумы о присоединении к России.

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