В Калужской области выросло количество желающих сменить имя

За первые восемь месяцев 2022 года в Калужской области 492 человека сменили имя. В четверг, 22 сентября, об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.

Это превышает показатели прошлого года.

С января по август 2021-го был 451 случай изменения имени.

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