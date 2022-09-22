В Калужской области выросло количество желающих сменить имя
За первые восемь месяцев 2022 года в Калужской области 492 человека сменили имя. В четверг, 22 сентября, об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.
Это превышает показатели прошлого года.
С января по август 2021-го был 451 случай изменения имени.
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