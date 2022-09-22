В Калужской области повестки мобилизованным будут разносить по домам и рабочим местам

В среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации. В тот же день губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о начале работы призывной комиссии, которую он сам же и возглавил. Подробности о проведении мобилизации в интервью «Ника ТВ» сообщил военный комиссар Калужской области Сергей Кузьменков.

- Будут раздаваться бумажные повестки, - пояснил Кузьменков. - Они будут доводиться до наших призывников по месту постоянной прописки, регистрации. В крайнем случае, если не находятся, в любом случае – по месту работы. Повестка будет доведена в любом случае. Вручается под роспись. Вручили, человек знает, несет всю полноту ответственности за то, что получил повестку, и обязан, естественно, явиться.

Военный комиссар рассказал, что по почтовым ящикам повестки разбрасывать не будут – только лично в руки.

- Люди будут отбираться по тем критериям и тем заданиям, которые будут определены, - заявил он. - Потому что каждый имеет определенный возраст, определенные критерии подготовки, критерии годности по состоянию здоровья и военно-учетную специальность. О чем министр обороны сообщил по центральному телевидению.

Кузьменков заверил, что мобилизованные пройдут подготовку:

- После того, как он будет призван в вооруженные силы, будут проводиться мероприятия подготовительные, сразу, естественно, он никуда не будет направлен, будет определено подразделение, куда будет назначен гражданин, который призван. Будет проведено слаживание подразделений. И по готовности они уже будут направляться в зону специальных операций.

По словам военного комиссара Калужской области, в момент подготовки зарплата мобилизованных составит от 50 тысяч рублей, после того, как будут направлены в зону специальной операции – от 250 тысяч рублей.

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