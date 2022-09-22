В Калужской области 252 человека заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 252 новых случая коронавируса, сообщили в четверг, 22 сентября, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попал еще 15 человек. Выздоровели 65 пациентов.

Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.