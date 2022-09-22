В Калужской области начали дорожать овощи

В Калужской области за неделю, с 12 по 19 сентября зафиксирован рост цен на некоторые продукты. Данные в четверг опубликовал Калугастат.

Помидоры подорожали на 13,5%, огурцы – на 12,2%, мясные консервы для детского питания – на 6,4%, капуста – на 6,2%.

Больше всего подешевел лук – на 8,8%. Цена на сахар снизилась на 6%, на туалетную бумагу – на 5,4%, на стиральный порошок – на 4,1%, на полукопченую и варено-копченую колбасу – на 4%, на свеклу – на 3,6%.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.