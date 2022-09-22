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Депутат Заксобрания Калужской области Сослан Такаев прокомментировал обращение Владимира Путина

Владимир Кравчук
Опубликовано: 22.09.2022 10:26 4 858
Депутат Заксобрания Калужской области Сослан Такаев прокомментировал обращение Владимира Путина

Уважаемые калужане!

Вчера Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, где объяснил, что сейчас на Украине решается судьба России. 

Я полностью поддерживаю решение Президента. Речь идет о безопасности нашей страны. На сегодняшний день ситуация складывается так, что уже угрожают нам. Угрожают нашей целостности и всего российского бытия. Это ведь не полная мобилизация, а частичная. В первую очередь, будет призыв специалистов технической направленности.

Никаких панических настроений в массах быть не должно, они беспочвенные. Решения, которые сегодня принимаются, идут на благо государству, России.

Калужская область идет в лидерах и по количеству доставленной гуманитарной помощи, и количеству контрактников, которые желают служить на Донбассе. Наш регион многое делает для ДНР и ЛНР. Начиная от гуманитарной помощи. Практически еженедельно продукты и вещи первой необходимости отправляются туда из региона. И у нас очень много добровольцев идет на службу. Им небезразлична нынешняя ситуация.

Частичная мобилизация необходима ради защиты России, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности россиян и жителей освобожденных территорий. Западные страны хотят видеть военные действия на территории нашей страны. Украина стала их оружием.

Все фракции нашего парламента оказывали и будут оказывать гуманитарную помощь беженцам и жителям Донбасса. Депутаты едины в поддержке действий Президента РФ. Россия должна использовать для защиты своих граждан все имеющиеся средства.

Не сомневаюсь, что сейчас все наше общество ещё больше объединится.

Депутат Законодательного Собрания Калужской области Сослан Такаев.

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Владимир Кравчук
Опубликовано: 22.09.2022 10:26 4 858
Тэги: такаев общество мобилизация
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