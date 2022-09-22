Калужанин Николай Любимов стал членом Совета Федерации
Николай Любимов станет представителем Рязанской области в Совете Федерации. Вечером в среду, 21 сентября, об этом сообщил глава данного региона Павел Малков.
Напомним, в мае Николай Любимов ушел в отставку с поста губернатора Рязанской области и стал вице-президентом корпорации «Синергия».
Ранее Любимов был городским головой Калуги и заместителем губернатора Калужской области.
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