Калужанин Николай Любимов стал членом Совета Федерации

Николай Любимов станет представителем Рязанской области в Совете Федерации. Вечером в среду, 21 сентября, об этом сообщил глава данного региона Павел Малков.

Напомним, в мае Николай Любимов ушел в отставку с поста губернатора Рязанской области и стал вице-президентом корпорации «Синергия».

Ранее Любимов был городским головой Калуги и заместителем губернатора Калужской области.

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