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Геннадий Новосельцев прокомментировал обращение Президента РФ Владимира Путина

Опубликовано: 22.09.2022 09:05 0 517
Геннадий Новосельцев прокомментировал обращение Президента РФ Владимира Путина

Уважаемые калужане!

Сегодня Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, где объяснил, что сейчас на Украине решается судьба России.

Он отметил, что частичная мобилизация необходима ради защиты России, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности россиян и жителей освобожденных территорий. Западные страны хотят видеть военные действия на территории нашей страны. Украина стала их оружием.

Мирные жители приграничных населенных пунктов Белгородской, Курской, Брянской областей уже испытали, что такое жить под обстрелами неонацистов. Россию хотят уничтожить, и для этого враги нашей страны не пожалеют ни сил, ни средств.

Они снабжают киевский режим оружием и будут пытаться помешать референдумам в ЛНР, ДНР, в Запорожской и Херсонской областях. Россия сегодня выступает защитником всего Русского мира.

В этой ситуации надо смотреть на опыт предков, который говорит о том, что только когда вся страна объединилась, можно победить.

Все фракции нашего парламента оказывали и будут оказывать гуманитарную помощь беженцам и жителям Донбасса. Депутаты едины в поддержке действий Президента РФ. Россия должна использовать для защиты своих граждан все имеющиеся средства.

Уверен, что сейчас все наше общество ещё больше объединится.

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Опубликовано: 22.09.2022 09:05 0 517
Тэги: законодательное собрание
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