Стоит ли Калужской области ждать наплыва работников из ДНР и ЛНР

- Россия поддержит референдумы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей - мы не можем бросить людей, - сказал в среду, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин в ходе прямого эфира.

Как эти события отразятся на рынке труда Калужской области рассказала управляющий партнёр - директор по инновациям одной из кадровых компаний Калуги Наталья ЗУЕВА.

- В Калужской области нужно большое количество специалистов рабочих профессий, - сказала Наталья Зуева. – Но, я думаю, что сотрудники, которые будут помогать в восстановлении экономики в ЛНР и ДНР, нужны не менее на своих местах. Каждый будет работать в родном регионе. И какого-то массового притока работников из ЛНР и ДНР в Калужскую область мы не ожидаем. Но сами программы релокации, когда поддержку переезжающим оказывают государство и предприятия, они, конечно, в последние годы работают хорошо. Так что людям будет оказываться помощь, если она будет необходима.

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