Депутат Сослан Такаев поздравил ветерана со 102-летием
Во вторник, 20 сентября, депутат законодательного собрания Калужской области Сослан Такаев в составе делегации от калужского парламента поздравил калужанку Пелагею Сергеевну Королёву со 102-летием.
В этот день единственная живая участница освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков праздновала День рождения.
Сослан Такаев вручил имениннице подарок – газовый водонагреватель. Подарили Пелагее Сергеевне и букеты цветов.
Также калужанку приехали поздравить председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, депутат Виталий КОВАЛЁВ, Инга ГРИБАНСКАЯ и Ирина АГЕЕВА.
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