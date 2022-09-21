Участникам спецоперации депутаты заксобрания Калужской области отправили 20 тонн картофеля

Во вторник, 20 сентября, депутат Законодательного Собрания Сослан Такаев вместе с депутатами регионального Законодательного Собрания организовали сбор и отправку в Белгородскую область 20-ти тонн картофеля. В формировании гуманитарного груза приняло участие министерство конкурентной политики Калужской области.

Картофель доставят нашим военнослужащим, с которыми ранее в пункте питания для участников спецоперации, организованном в Белгороде, встретился губернатор Владислав ШАПША.

Теперь депутаты Законодательного Собрания региона будут регулярно собирать и отправлять подобные грузы в помощь нашим бойцам.

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