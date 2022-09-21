Военный комиссар Калужской области: студентов и неслуживших в ряды СВО не возьмут

В среду, 21 сентября, в России объявили частичную мобилизацию. В связи с событиями на Украине в строй призовут 300 тысяч человек по всей России. Ответственными за призыв в регионах назначили губернаторов и правительство Калужской области обещало рассказать подробности уже сегодня.

И они поступили от военного комиссара Калужской области Сергея КУЗЬМЕНКОВА.

- Частичной мобилизации подлежат люди из запаса, имеющие боевой опыт, с нужной армии военно-учетной специальностью, - сообщает Кузьменков. - Ограниченно годные к службе россияне, согласно закону, призваны не будут. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправлены не будут. Студентов, обучающихся в вузах, призывать на спецоперацию не будут. Сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса получат отсрочку от призыва на период работы в этих организациях.

Напомним, согласно указу главы государства, все призванные получат статус военнослужащих-контрактников, с соответствующим денежным довольствием.

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