Интервью с семейным доктором, эндокринологом Ольгой Николаевной Зыряновой

Ольга Николаевна, традиционный первый вопрос: с чего начинался ваш интерес к медицине? С лечения кукол – или, может быть, с чтения «Айболита»?

- Начну с того, что родилась я в медицинской семье. Медицинская среда меня окружала с рождения: это запах маминых рук, запах больницы, это дежурства вместе с родителями, это чувство ответственности, самостоятельности с детства, когда родителям приходилось сопровождать тяжелого пациента по санавиации, и я оставалась с младшим братом. И когда настало время выбора профессии, у меня не возникало даже других мыслей: я видела себя только в медицине.

А выбор медицинского института – это случайность или закономерность?

- Это судьба.

Поделитесь, пожалуйста, несколькими яркими воспоминаниями студенческих лет.

- Мои студенческие годы пришлись на конец 90 х- начало 2000х. Непростое было время – но, несмотря ни на что, самое прекрасное. Больше всего мне почему -то запомнились старшие курсы, когда мы себя ощущали почти врачами: на занятиях по хирургии делали первые разрезы, накладывали первые швы. Уже дежурили. Тогда и узнали, что это такое: адреналин в крови.

Прожив детство и юность в Казахстане, вы переехали в Центральную Россию. Не тоскуете по степным просторам?

- Да, я родилась и выросла в Восточном Казахстане. Природа там очень красивая. Это уже не степи. Это Алтайские горы, лес, большие реки: Иртыш, Ульба. Тоски нет, но вот солнца и тепла иногда не хватает.

Как вас встретила Калуга?

- Вы не поверите, Калуга как раз встретила нас жарой и солнцем. Это было тем самым жарким летом 2010г. Конечно, поначалу было несладко: пришлось подтвердить диплом, пройти курс переподготовки на врача общей практики, заново пройти интернатуру по эндокринологии. Но я не о чем не жалею.

На мой хирургический взгляд, терапия – и особенно эндокринология – это чудо терпения, педантичности и аккуратности при общении с пациентами. Эти качества у вас врождённые – или приобретённые?

- Наверное, врожденные – и закрепленные с годами. В начале моего врачебного пути у меня был очень хороший наставник: моя первая заведующая, от которой я и получила главную прививку любви к эндокринологии, ну и к терапии в целом. Все эти качества я черпала от нее. За что я ей искренне благодарна.

Есть ли у вас увлечения, помогающие не «выгорать»?

- Стараемся, по возможности, менять обстановку, путешествовать семьей, с детьми в соседние города, области. Посещать местные достопримечательности, музеи, выставки, цирк. Люблю работать на даче после трудовой недели. Мне кажется, что смена обстановки и физический труд помогают не «выгорать».

Если бы вам предложили любое место на планете, где можно жить и работать – куда бы вы переехали?

- Думаю, что ничего бы не меняла. Если я здесь, значит это кому-то нужно.

Пользуясь случаем, задаю вопрос специалисту-эндокринологу. Какие три самые главные ошибки в питании допускают ваши пациенты?

- Во-первых, многие пациенты не хотят менять свои привычки: тот образ жизни, который привел их к заболеванию. Все хотят волшебных таблеток - а лучше одну, не прилагая при этом никаких усилий.

- В-вторых, многие увлекаются вредной пищей.

- И самая главная ошибка – гиподинамия. Мы должны потреблять пищи столько, сколько расходуем: так когда-то и было. А в наше время получается наоборот. Все доступные блага человечества, к сожалению, идут не во благо нашему здоровью.

Спасибо за искренние ответы и полезные советы!

Интервью провел: Убогий А.Ю. (автор, врач-уролог)

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