В Калужской области готовятся разъяснения о частичной мобилизации

Темой номер один среды, 21 сентября, стало обращение Владимира Путина, в котором он заявил о начале частичной мобилизации в России. Текст мы публиковали здесь.

В указе сказано, что ответственность за ее проведение лежит на главах регионов РФ. За комментариями мы обратились в министерство внутренней политики и массовых коммуникаций региона.

- Решение, принятое Президентом, я считаю полностью своевременным, соответствующим новым реалиям, - говорит нам министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег КАЛУГИН. –Когда СВО только начиналась, была одна ситуация, сейчас же условия абсолютно изменились. В настоящий момент нам противостоит уже не только армия Украины (кстати, по численности третья армия Европы), а войска коллективного Запада. НАТО и даже больше, чем НАТО. Соответственно изменились и наши тактико-стратегические подходы. Что касается частичной мобилизации, на данный момент мы готовим информацию на этот счет и в течение дня планируем дать разъяснения для жителей Калужской области.

Ранее губернатор Калужской области Владислав ШАПША уже заявил, что работа в этом направлении уже началась.

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