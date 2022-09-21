В среду, 21 сентября, в Калужской области начала работать призывная комиссия по организации частичной мобилизации. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- В Калужской области приступила к работе призывная комиссия по организации частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, - говорится в заявлении главы региона. - Возглавляю работу этой комиссии лично.

Ранее в среду указ о частичной мобилизации подписал президент России Владимир Путин.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.