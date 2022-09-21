В Калужской области пройдут референдумы для беженцев по включению их территорий в состав России

Находящиеся на территории Калужской области беженцы смогут принять участие в референдумах о включении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав России. Об этом в среду, 21 сентября, сообщил губернатор Владислав Шапша.

По его словам, будет обеспечено все необходимое:

- Каждый из них сможет реализовать право самостоятельно определить свое будущее.

Ранее сообщалось, что подобные референдумы пройдут с 23 по 27 сентября.

Для жителей указанных регионов, находящихся на территории Калужской области, с 23 по 27 сентября 2022 года в области будут работать участковые избирательные комиссии.

Место нахождение комиссий: Калуга, ул. Ленина, д. 74, время работы – с 8:00 до 20:00.

Телефон горячей линии: 8 (4842) 76-82-66, время работы – с 8:00 до 20:00.

Бесплатный многоканальный телефон: 8-800-200-00-20.

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