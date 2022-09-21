В Калужской области началась частичная мобилизация
Как мы уже рассказывали, утром 21 сентября президент России Владимир Путин ввел в стране частичную мобилизацию. Ситуацию прокомментировал губернатор Калужской области Владислав Шапша.
- Все решения, необходимые для выполнения Указа Президента Владимира Путина о частичной мобилизации, во взаимодействии с Министерством обороны РФ, уже в работе, - заявил он. - Поставленные перед Калужской областью задачи - будут выполнены. Работаем во взаимодействии с военкоматами.
По его словам, меры поддержки, льготы и гарантии тем, кто участвует в специальной военной операции, приняты и все ресурсы для их исполнения есть.
- Более подробная информация об организации частичной мобилизации в Калужской области будет сообщена дополнительно, - заявил губернатор.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что призваны будут 300 000 человек.
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