«Первый завод» сражается с нерадивыми чиновниками

Дзержинский район в настоящее время все чаще мелькает в сводках новостей. Местные жители переживают из-за переполненных мусорных контейнеров, разбитых дорог и нерегулярного движения общественного транспорта.

За последние несколько недель трудности «мусорного» поселка стали только более очевидными.

При этом традиционно большая часть проблем любого муниципального образования решается только одним способом - наполнением бюджета за счет налоговых источников. Но пополнять его чиновники не спешат.

Одному из крупнейших налогоплательщиков в Дзержинском районе не дают развиваться и модернизировать свое производство.

Еще в апреле 2019 года между ООО «Первый завод» и Министерством энергетики Российской Федерации было заключено соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей. Согласно ему, предприятие в Калужской области реализует инвестиционный проект по реконструкции и строительству производственных объектов. Объем планируемых инвестиций должен составить 30 миллиардов рублей.

Но поселковая управа ГП «Поселок Товарково», которую еще в марте 2022 года возглавлял Николай Новиков, отказала в выдаче разрешения на расширение строительства 1 этапа ООО «Первый завод».

Предприятие обратилось в прокуратуру Дзержинского района и 25 мая 2022 года получило ответ: «В ходе проведенной совместно со специалистами Управления архитектуры и градостроительства Калужской области проверки выявлены нарушения градостроительного законодательства со стороны администрации МО ГП «Поселок Товарково».

В отношении главы поселковой управы возбуждено дело об административном правонарушении».

Позднее постановлением мирового судьи судебного участка №54 Дзержинского судебного района Калужской области Климовой В.Е. установлено, что «…Новиков Н.Н. виновен в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1.1. ст.5.63. КоАП РФ (примечание: ч.1.1. ст.5.63. КоАП РФ предусмотривает ответственность за нарушение лицом органа местного самоуправления порядка предоставления государственной услуги, повлекшее непредоставление государственной услуги заявителю).

В итоге суд назначил наказание Николаю Новикову в виде административного штрафа. Управа согласилась с судебным актом и наказанием, оплатила административный штраф.

ООО «Первый завод» обратилось в Арбитражный суд Калужской области с заявлением о признании незаконным решения поселковой управы ГП «Поселок Товарково» от 18.04.2022 об отказе в предоставлении разрешения на строительство объекта «Комплекс приема сырья и отгрузки нефтепродуктов. 1 этап строительства».

Данный судебный процесс вызвал больший интерес общественности, в отличие от суда по признанию виновным главы поселковой управы. Отложенное судебное заседание было назначено на 13 сентября 2022 года для уточнения технических вопросов и квалификации планируемого к строительству объекта. Только вот многое не прояснилось. А ведь речь в заявлении ООО «Первый завод» на выдачу разрешения на строительство шла только о «Комплексе приема сырья и отгрузки нефтепродуктов. 1 этап строительства». Никакого производства. Об этом представители управы выяснили только на судебном заседании в стенах Арбитражного суда Калужской области.

Местные активисты, которые явно заинтересованы в затяжке процесса, наконец, признали, что «Первый завод» не сгонял людей на заседание суда. Правда, в остальном разобраться противники расширения одного из главных налогоплательщиков района не захотели. В следующий раз заинтересованные стороны встретятся 18 октября.

А ведь поселку Товарково было бы неплохо получить у себя предприятие, на котором в ближайшем будущем будет работать 1500 местных жителей.

О проблемах в населенном пункте сделали репортаж корреспонденты ГТРК «Калуга». Свалки, в непонятном состоянии находящаяся котельная местные власти, видимо, не особо волнуют.

Репортаж собрал 250 лайков. А вот и комментарии.

- Вы еще не все сняли, весь мусор по поселку. И с каждым днем все хуже и хуже, - пишут жители. - А депутаты как будто и не при делах. Такие честные, искренние и жалобы якобы пишут. Ну просто ангелы. А мне недавно одна из этих депутаток отвечала, что она совсем не для этого и совсем не ее эта обязанность. А пришли они для великих целей.

Кстати, о работниках. Пока «война» идет в социальных сетях. Одно из сообществ выложило на прошлой неделе видео от сотрудника ООО «Первого завода» Евгения Мельника. Он невнятно говорит о больших проблемах предприятия, но не приводит ни одного реального факта, доказательства в подтверждение своего сенсационного заявления. Сотрудником уже занимается юридический отдел ООО «Первого завода», и действия Евгения могут быть расценены как клевета, нанесшая имиджевый вред заводу.

Незамедлительно после заседания в Арбитражном суде Калужской области местные активисты начали писать в социальных сетях свои «обзоры» о результатах суда.

Мы обратились в ООО «Первый завод», чтобы узнать их позицию. Спросили, нужно ли было предоставлять положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня в пакете документов совместно с заявлением на выдачу разрешения на строительство?

- Во-первых, вывод касательно государственной экологической экспертизы содержится в пункте 1.4. положительного заключения повторной негосударственной экспертизы ООО «Проммаш Тест» 40-2-1-2-016007-2022 от 21.03.2022 в отношении проектной документации на объект, по которому запрошено разрешение на строительство. Согласно ему, в отношении данной проектной документации государственной экологической экспертизы не требуется, - ответили нам. – Во-вторых, этот вывод сделан комиссией квалифицированных экспертов, которые проводили негосударственную экспертизу проектной документации. Положительное заключение в установленном законом порядке согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации не обжаловано.

В проекте предусмотрено, что при эксплуатации проектируемого объекта веществ первого класса опасности в выбросах не содержится. Налив нефтепродуктов на железнодорожной эстакаде является закрытым. Пары из железнодорожных цистерн при наливе нефтепродуктов отводятся через коллектор паров углеводородов в специальное сооружение в безопасное место.

Расчётами установлено, что прогнозируемый уровень химического и акустического воздействия на атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны и в ближайшей жилой застройке соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Проектом предусмотрен комплекс мероприятий, обеспечивающий исключение и сведение к минимуму воздействий на компоненты окружающей среды.

Реализация первого этапа строительства не окажет негативного влияния на сложившуюся в районе экологическую обстановку.

При этом проект сокращения санитарно-защитной зоны в установленном законом порядке заинтересованными лицами не обжалован, не отозван, не отменен.

Также мы узнали, выдан ли градостроительный план земельного участка неуполномоченным лицом.

- Нет, мы не согласны с такой позицией, - ответили в ООО «Первый завод». – Градостроительный план земельного участка в установленном законом порядке заинтересованными лицами не обжалован, не отозван, не отменен. Сотрудники поселковой управы при выдаче отказа в разрешении на строительство невнимательно изучили заявление, которое четко содержит описание объекта – «Комплекс приема сырья и отгрузки нефтепродуктов. 1 этап строительства». В заявлении значится 12 объектов. Приложена проектная документация, содержащая подробное описание технологических процессов, которые будут осуществляться, и эти процессы не связаны с производством нефтепродуктов, о котором в суде настойчиво говорят чиновники поселковой управы. Ошибиться сложно.

Но, видимо, никто и не изучал предоставленные документы.

- Дело ведется в общем порядке, - сообщили нам в ООО «Первый завод». – За исключением поведения стороны заинтересованного лица, которое полагает, что мнение общественности, сотрудников поселковой управы выше и важнее мнений квалифицированных специалистов, которые разрабатывают проектную документацию, проводят ее экспертизу, выдают санитарное заключение. Суд отложил заседание на 18 октября с целью предоставления дополнительных пояснений. Складывается впечатление что чиновники, вместо выполнения своей функции при оказании муниципальной услуги принялись осуществлять экспертизу проектной документации в части соответствия ее требованиям экологического законодательства и прочих норм права в нарушение Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Одному из главных налогоплательщиков Дзержинского района не дают развивать свое производство. А наличие свободных вакансий для поселка Товарково было бы далеко не лишним.

Кстати, ООО «Первый завод» передал в подтверждение соблюдения со своей стороны законодательства в области обращения с отходами потребления и производства четыре договора с предприятиями, которые вывозят отходы с предприятия не первый год. Но экологическая безопасность, которая соблюдается предприятием, вероятно, не ценится в рядах местных активистов, которые не думают о развитии поселка Товарково и благополучии его жителей.

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