Центр циркового искусства Circus Art Center раскрывает индивидуальность калужских детей

Воспитание подрастающего поколения – одна из приоритетных целей нашей страны. Существует много государственных учреждений, которые пытаются справиться с этой задачей. Но есть и частные инициативы, способные развить любого ребенка без исключения.

Создатель и руководитель Центра циркового искусства в Калуге Circus Art Center Ирина Носова воссоздала свою идею шесть лет назад. Начиналось все с маленькой студии. Сейчас

Центр занимает площадь более 300 квадратных метров на улице Болдина.

Приводят сюда за хорошим будущим детей уже с 2,5 лет. Правда, в этом случае родители также вовлечены в занятия.

- Основные жанры у нас – это акробатика, гимнастика, жонглирование, эквилибристика, - отметила директор Центра циркового искусства в Калуге Circus Art Center Ирина Носова. Мы организуем выступления, соревнования, отчетные концерты и спектакли для наших детей. У нас даже есть лагерь циркового искусства. Там за две недели можно стать настоящим артистом. И после этого выступать в цирке.

В основном в Circus Art Center ведут детей с четырех лет, развивая таланты посредством актерского мастерства, хореографии и циркового искусства.

Для воспитанников спектр обучения очень широк: от ознакомительных блиц занятий по всем направлениям до углубленного профессионального постижения каждого из них. В зависимости от желания в Центре корректируют индивидуально под каждого ребенка программу, по запросу родителя.

В таком праведном деле у Ирины Носовы есть союзники. ООО «Первый завод» оказывает маркетинговую поддержку для Центра.

- Мы всегда помогаем хорошим и здравым идеям. Тем более, когда они связаны с воспитанием наших детей, - отметил начальник департамента маркетинговых коммуникаций ООО «Первый завод» Антон Ерёмин. – Центр живет и развивается. Мы все это видим. В будущем году, возможно, выиграет президентский грант.

Действительно, такая цель у Центра стоит. В Circus Art Center уже подали проект на рассмотрении комиссии. В нем сформирована вся деятельность Центра на 2023 год. Как дети будут посещать занятия, проводить спектакли, отчетные концерты, выступать на соревнованиях. Есть даже пять смен детского летнего лагеря.

Вся эта деятельность, направленная на воспитание калужских детей, может получить поддержку в виде президентского гранта. Тогда Центр расширит на 100 процентов штат сотрудников, усовершенствует свою базу реквизита и оборудования для открытия новых жанров и направлений.

Если вы хотите развить своих детей, то уже сейчас можете приводить их в Центр циркового искусства Circus Art Center по адресу ул. Болдина, д. 87, п. 5. Также звоните по телефону 8-910-602-40-46.

Будущее ваших детей находится в ваших руках!

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