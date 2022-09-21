Сколько калужан попадет под частичную мобилизацию, пока неизвестно

Утром в среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил о проведении в России частичной мобилизации из-за военного конфликта на Украине.

Указ опубликован на официальном сайте Кремля и уже вступил в силу.

На военную службу будут призывать тех, кто состоит в запасе. По словам Путина, в первую очередь повестки получат те, кто служил в армии.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в армию призовут 300 000 человек.

Мобилизацию поручено провести главам регионов. В пресс-службе правительства Калужской области пока не комментируют ситуацию.

Военный комиссар Калуги и Ферзиковского района Андрей Иванов также не назвал количество калужан, которые могут попасть в зону боевых действий.

Полный указ о проведении частичной мобилизации:

Пункта 7 в указе нет.

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