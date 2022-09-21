В Калужской области нашли живой пропавшую в лесу женщину
Утром в среду, 21 сентября, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что в Медынском районе нашли живой 73-летнюю женщину.
Пенсионерка во вторник ушла в лес в деревне Ильинка Медынского района.
Женщине пришлось провести ночь на улице.
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