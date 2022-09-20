В Калуге пропал 28-летний мужчина
В Калуге с 8 августа ищут 28-летнего Андрея Чемберева. Об этом сообщили во вторник в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего калужанина:
- Рост – 192 см,
- Нормального телосложения,
- Темно-русые волосы,
- Карие глаза,
- Черное длинное пальто,
- Черная кофта,
- Темно-синие спортивные брюки,
- Темно-коричневые ботинки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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