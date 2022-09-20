В Калуге пропал 28-летний мужчина

В Калуге с 8 августа ищут 28-летнего Андрея Чемберева. Об этом сообщили во вторник в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего калужанина:

Рост – 192 см,

Нормального телосложения,

Темно-русые волосы,

Карие глаза,

Черное длинное пальто,

Черная кофта,

Темно-синие спортивные брюки,

Темно-коричневые ботинки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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