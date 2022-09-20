Губернатору Калужской области Владиславу Шапше исполнилось 50 лет

Во вторник, 20 сентября, исполнилось 50 лет губернатору Калужской области Владиславу Шапше.

Он родился в Обнинске. В 1995 году окончил Обнинский институт атомной энергетики по специальности «Прикладная математика», в 2003 году получил диплом Государственного университета управления по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Работал в Обнинском центре занятости, администрации губернатора, газете «Знамя», администрации Обнинска. С 2015 года Шапша руководил администрацией наукограда, пока не сменил в 2020 году на посту главы Калужской области Анатолия Артамонова. Осенью 2020 года он выиграл выборы губернатора.

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