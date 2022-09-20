В Калуге новые улицы назовут в честь космонавтов

На совместном заседании комитетов Городской Думы депутаты поддержали предложения по наименованию вновь образованных улиц.

В Калуге появится улицы «Космонавта Титова» и «Космонавта Шаталова», а также улица «Защитников Донбасса». В деревне Аргуново новые улицы получат наименования «Донецкая» и «Луганская».

Спортивной школе № 1 будет присвоено наименование в честь заслуженного тренера России Вячеслава Григорьевича Сидоренко. А на фасаде здания Государственного архива документов новейшей истории Калужской области будет размещена мемориальная доска в честь заслуженного работника культуры РФ Татьяны Романовой.

Также депутаты рассмотрели отчёт об исполнении бюджета, одобрили прогнозный план приватизации муниципального имущества и поддержали предложения по корректировке Генерального плана Калуги и постановке на учет бесхозяйного имущества.

Было принято решение освободить от уплаты земельного налога в 2023 году органы государственной власти и бюджетные организации.

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