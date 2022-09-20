В Калужской области 227 человек заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 227 новых случаев коронавируса, сообщили во вторник, 20 сентября, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попал еще 14 человек. Выздоровели 53 пациента.

Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

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